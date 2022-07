GF Vip, Patrizia Rossetti pronta a varcare la porta rossa? L’indiscrezione

Non si arrestano le indiscrezioni, i rumors e le teorie sulla nuova edizione del GF Vip. In attesa che vengano svelati tutti i nomi di coloro che varcheranno la porta rossa, un’ultima indiscrezione vedrebbe un noto volto della TV pronta ad entrare. Protagonista di questo rumors è Patrizia Rossetti, nota in particolar modo nel mondo delle televendite.

PRONTA AD ENTRARE? – Nel corso delle ultime settimane, Alfonso Signorini, attraverso degli indizi, ha svelato i primi volti che faranno parte del nuovo cast del GF Vip. In attesa di ulteriori informazioni, continuano ad emergere nomi di papabili concorrenti.

Recentemente Deianira Marzano, nota esperta di gossip sui social, ha parlato di Patrizia Rossetti. La donna, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe vicina dall’entrare nella casa più spiata d’Italia. Non resta altro, quindi, che attendere nuovi comunicati ufficiali.

Riguardo la Rossetti, lei stessa un paio d’anni fa ha rivelato di aver fatto dei provini per prendere parte al reality. Ad un certo punto, però, lei stessa ha iniziato a rifiutare:

“Ho fatto tre provini per il Grande Fratello Vip lo scorso anno ma poi non è andata e non ricordo nemmeno per quale motivo, poi ad un certo punto sono io a dire di no. Dopo 40 anni di carriera, i fan sanno tutto di me, devo davvero fare provini per parlare del mio lavoro e della mia vita privata?”.