GF Vip, Priscilla: “Non lo farò mai, sarebbe mortificante”

Reduce dal successo della prima stagione di Drag Race Italia, Priscilla è stata recentemente intervista dal portale Gay.it. Tra i tanti temi trattati, l’host di Drag Race ha citato programmi mediaset come il GF Vip e volti noti dell’emittente come Barbara D’Urso.

“Mai nella vita” – Durante l’intervista, Gay.it ha voluto sapere se dopo il successo ottenuto con il programma di Discovery siano arrivate delle chiamate per ospitate televisive. Parlando di ciò, come riportato da Biccy.it, Priscilla ha rivelato in quali trasmissioni non prenderebbe mai parte:

“Subito dopo Drag Race mi sono arrivati molto inviti, anche da parte di programmi molto seguiti su Mediaset. Io ho giurato a me stesso che ci sono due cose che non farò mai in vita mia: il Grande Fratello e Barbara d’Urso. Perché non mi piace quel tipo di meccanismo e quel tipo di televisione”.

Proseguendo, il noto volto di Drag Race ha aggiunto: “Io ho fatto 22 anni da drag ma anche otto d’accademia di recitazione. Posso mai fare la fine di quello che si mette il bollino addosso del personaggio da reality? Sarebbe mortificante, è più dignitoso abbandonare il mondo dello spettacolo e fare il corriere, come ho già fatto, piuttosto che accettare di apparire ovunque”.

Continuando a parlare del mondo della televisione, Priscilla si è scagliata contro le drag che prendono parte a talk show dove sono presenti personaggi come Antinolfi e Sgarbi:

“Perché andarmi a cercare il contraddittorio con simili soggetti, che devono solo offenderti e attaccarti? Le ospitate a questi programmi le rifiuto, se non fosse che altre drag poi li accettino. Io non sono andata, c’è andata un’altra drag ed è successo proprio quello che mi aspettavo. Uno l’ha chiamato fr*cio, un altro deviato. Ed è qui che si fa la differenza tra una drag e una persona che si traveste. Per come concepisco io il personaggio drag, prima di essere drag devi essere attivista”.