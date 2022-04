Soleil Sorge, truffa da 5 milioni di euro: la verità

Nella giornata di ieri è divenuta virale una notizia che ha visto come protagonista Soleil Sorge. Stando alle tante testate giornalistiche online, l’ex gieffina sarebbe stata complice di una truffa da 5 milioni di euro sulla sponsorizzazione di cryptovalute. La verità, però, è un’altra.

TRUFFA DA 5 MILIONI DI EURO – Reduce dal successo avuto con la sua partecipazione al GF Vip, l’attuale opinionista de La Pupa e Il Secchione ieri si è trovata al centro dell’attenzione. Stando a quanto emerso dall’inaspettato scoop, il nome dell’ex volto di Uomini e Donne sarebbe apparso in una lista di vip che sponsorizzavano cryptovalute. Il tutto, però, si sarebbe rivelato una truffa ai danni di tantissime persone.

Visto il giorno in cui è stata sganciata la notizia bomba, ossia l’1 aprile, in molti hanno pensato si trattasse di un pesce d’aprile. Nelle sue IG Stories, Soleil ha però condiviso un video in cui ha parlato dell’accusa di truffa, mostrandosi visibilmente infuriata. Ha subito smentito la notizia, rivelando di essere con il vero colpevole.

Alla fine, però, si è rivelato uno scherzo de Le Iene, trovando la complicità di alcuni siti che hanno diffuso la fake news. Nicolò De Devitis nelle sue storie su Instagram si è mostrato insieme a Soleil Sorge, rivelando, quindi, lo scherzo con protagonista l’ex volto del GF Vip.

Sempre al fianco di Nicolò, la Sorge ha commentato a caldo lo scherzo appena subito: “Stavo soffrendo, adesso sto molto meglio. Stavo per sequestrare una persona, per aggredirlo, per chiamare i servizi segreti. Io convinta che fossero venuti per beccare lui, invece no”. Il tutto sarà mandato in onda nella puntata de Le Iene che andrà in onda mercoledì in prima serata.