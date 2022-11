GF Vip, spiazzante scoop di Deianira Marzano su un gieffino: “Si dichiara etero, ma…”

Nei giorni scorsi Deianira Marzano si è scagliata contro uno dei concorrenti del GF Vip, lanciando una notizia bomba. Senza fare alcun nome, l’esperta di gossip ha rivelato che un gieffino si dichiara etero, ma in realtà è omosessuale.

“Si dichiara etero, ma…” – Attraverso le sue IG Stories, Deianira ha deciso di rivelare un’inaspettata indiscrezione su uno dei volti del GF Vip. L’ex protagonista di Saranno Isolani ha deciso di mantenere segreta l’identità del vippone, spiazzando comunque gli utenti del web. La Marzano, infatti, ha così svelato ai suoi followers:

“Uno che sta nella Casa si proclama etero è stato con un noto imprenditore napoletano organizzatore di serate anche capresi, in passato si è sempre presentato a cena con questo e in presenza di altri amici presentato quasi come il “fidanzato”, si è fatto comprare di tutto. Quindi andatela a “vendere” chi non vi conosce”.

Sebbene la donna abbia mantenuta segreta l’identità del protagonista del gossip e non ha fornito alcun indizio in merito, si capisce subito che non si tratta di una donna. Ovviamente i fan sono subito impazziti, iniziando a cercare di capire a chi fosse rivolta l’IG Story della Marzano.

Verrà mai a galla il nome del gieffino di cui ha parlato Deianira, oppure rimarrà un mistero? Non si può certo negare che quest’anno al GF Vip la comunità LGBT+ sia stata ampiamente rappresentata. A partire da Alfonso Signorini, da quattro anni al timone della conduzione del programma, poi da Giovanni Ciacci ed Alberto De Pisis (apertamente gay); Elenoire Ferruzzi (transessuale) e Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini (entrambe bisessuali).