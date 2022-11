Milinkovic-Savic, i bianconeri vogliono evitare aste estive

Per Milinkovic-Savic la Juventus starebbe tentando di trovare un accordo prima del mondiale. Il calciatore potrebbe però rinnovare con la Lazio

Sergej Milinkovic-Savic continua ad essere nei pensieri della Juventus. I bianconeri vorrebbero prendere il centrocampista serbo già nel mese di gennaio, stando a voci, con le parole di Nedved che a questo punto sembrano solo circostanza.

Il vice presidente bianconero avrebbe infatti detto: “Credo che sarà un grande mercato ma non per noi, perchè ci sistemeremo solo internamente. Credo che abbiamo una rosa che possa affrontare molto bene da gennaio in poi questa stagione, mancheranno tantissime partite e dovremo farci trovare pronti“. Parole che chiuderebbero ad una trattativa, ma attenzione.

Non rinnova?

Le trattative tra il serbo e Lotito sono serratissime, con la Juventus che starebbe pensando di inserirsi tra Lazio e giocatore. Infatti, il rinnovo non prende il volo con il giocatore che per rinnovare chiede di più rispetto ai 4.5 milioni di euro offerti da Lotito.

Negli scorsi giorni ci sarebbe stato un incontro tra Kezman, agente di Milinkovic-Savic, e gli emissari della Juventus. Filtra ottimismo, con l’accordo che potrebbe addirittura arrivare prima del mondiale in Qatar. Per ora sono solamente voci, ma l’intenzione della Juventus sarebbe di chiudere prima della manifestazione per nazionali.

Intanto il calciatore sembra gradire la destinazione, anche se sullo sfondo restano Manchester United e Real Madrid. Entrambe le squadre guardano da tempo, come la Juventus, al giocatore e potrebbero tentare un tentativo anche in estate. La Juventus non vuole arrivare a ciò, dunque potrebbe muoversi in inverno.