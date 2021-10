GF Vip, spunta un altro vecchio audio di Soleil: “Distruggiamo Zorzi e Dayane”

Negli ultimi giorni a finire al centro della polemica social è una delle più chiacchierate concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip. Si tratta di Soleil Sorge, che anche nell’ultima puntata del reality, andata in onda ieri in prima serata, è stata sotto ai riflettori.

Ancora una volta l’ex corteggiatrice è finita al centro dell’attenzione per un vecchio audio dell’anno scorso. A renderlo noto è Deianira Marzano, opinionista social, condividendolo nelle sue IG Stories. Di cosa si tratta questa volta?

“Distruggiamo Zorzi e Dayane” – Solo qualche giorno fa, Iconize, ex amico della Sorge, ha condiviso sui social delle vecchie conversazioni avute con Soleil. In queste chat, con tanto di nota audio della gieffina, si è dimostrato come ad architettare la finta aggressione omofoba dell’influencer fosse stata proprio la Sorge.

A distanza di neanche un giorno, Deianira è tornata a parlare di Soleil. La nota opinionista di Instagram ha condiviso un audio risalente all’anno scorso e che riguarda due ex protagonisti della quinta edizione del GF Vip. Nel vocale in questione, si sente la ragazza chiedere di poter fare il confronto con due concorrenti della passata edizione: “Metti me e lui (Marco) nella casa come unico concorrente e andiamo a distruggere Dayane e Tommaso“.

L’audio ha spiazzato gli utenti del web, anche perché proprio nelle scorse ore Soleil ha ricevuto un aereo proprio dalle fan della modella brasiliana. Davanti a questo gesto, l’ex corteggiatrice si è mostrata emozionata. Stando però a quanto ascoltato, lo scorso anno la Sorge aveva chiesto a qualcuno di poter fare un confronto, insieme a Marco, per poter distruggere due dei protagonisti indiscussi della passata edizione.