GF Vip, televoto vinto dalla Fiordelisi: interviene il Codacons

In una delle precedenti puntate del GF Vip, precisamente quella del 26 dicembre, il reality è finito al centro delle polemiche. Ad indignare il pubblico è stato il risultato del televoto che ha visto Antonella Fiordelisi trionfare su Oriana Marzoli. Ad intervenire nella polemica è stato anche il Codacons.

L’INTERVENTO DEL CODACONS – Nonostante in molti dessero come vincitrice Oriana, a spiazzare è stato vedere Antonella risultare la preferita del pubblico. A rimanere sorpreso da tale risultato è stato anche Alfonso Signorini, così come anche Giulia Salemi che ha fatto notare i pareri negativi del web sulla gieffina.

Subito dopo la puntata, in molti hanno iniziato a lamentarsi del risultato, arrivando ad ipotizzare che il televoto sia stato truccato. Sono stati messi in mezzo bot, utilizzati dai fan della Fiordelisi per accrescere i voti. I telespettatori, volendo vederci chiaro sulla questione, ha chiesto l’intervento del Codacons.

Dopo diverse settimane dalla puntata tanto chiacchierata, l’associazione è scesa in campo. Attraverso NuovoTv, Carlo Renzi, presidente del Codacons, ha dichiarato di aver chiesto una verifica per fare chiarezza sul risultato del televoto:

“Dopo infinite proteste abbiamo chiesto di verificare i voti, perché sia noi sia il pubblico siamo per la correttezza e la trasparenza della procedura dei voti. Anche se sembrano solo giochi, in realtà molte volte su questi reality show vengono fatte scommesse legali e a volte illegali, per cui le cose si fanno decisamente serie”. Poi ha concluso, parlando apertamente di truffa ai danni della gente. I bot? Meccanismi come questi fanno saltare la par condicio e la trasparenza del gioco. È una truffa nei confronti dei telespettatori, che non possono che sentirsi presi in giro“.