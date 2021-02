GF Vip, Tommaso depone l’ascia di guerra con Giulia: “Non voglio che passi il messaggio dell’accanimento”

L’ultima puntata del GF Vip, andata in onda il 15 febbraio, è riuscito ancora una volta a stupire i telespettatori. A lasciare senza parole è stato l’esito della nomination palesi: tutti hanno nominato Giulia Salemi. Un gesto che ha fatto scoppiare in lacrime l’influencer, stupita da alcuni dei concorrenti che hanno fatto il suo nome. I colpi di scena, però, sono continuati anche dopo la fine della puntata.

RIAVVICINAMENTO? – Durante la notte di lunedì, è stato inevitabile il crollo della gieffina. Al suo fianco Pierpaolo Pretelli, con cui è scattata la scintilla proprio all’interno del reality. A sconfortare la ragazza è stata la nomination di alcuni inquilini, che fino a quel momento considerava suoi amici: “La nomination di Rosalinda non me l’aspettavo, mi ha detto che io con Tommaso sono andata a colpirlo sul personale, io? Per una volta che rispondo mi devo sentire dire certe cose? Anche Zenga e Zelletta, non me le aspettavo. E’ stata una nomination dietro l’altra. Ci rimango male, ma non voglio passare da vittima”.

A gran sorpresa, a consolare l’influencer è stato anche Tommaso Zorzi. Nelle ultime settimane, i due si sono spesso scontrati, sfociando in pesanti discussioni dove non sono mancate parole forti. Il ragazzo ha abbracciato la Salemi, tentando di consolarla.

A spiegare il motivo del suo gesto è stato lo stesso ex protagonista di Riccanza. Parlando con Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, Zorzi ha ammesso: “L’unica roba è che non voglio che passi il messaggio dell’accanimento quindi magari in settimana se uno riesce a metterci un… Qua è un attimo che sembra il gruppo, il branco contro uno, perché è sempre successo. Magari uno può anche sfruttare questa occasione per avvicinarsi, no?”.

L’INASPETTATA AMMISSIONE – Dietro quest’ultimo televoto che vede in nomination Giulia Salemi e Stefania Orlando, ci sarebbe lo zampino di Tommaso. Il rampollo menghino ha infatti ammesso di aver nominato Samantha De Grenet per un motivo: non far andare in nomination anche Andrea Zenga.

“Lo avrei mandato al macello e poi, comunque, strategicamente…Se io voglio fare lo stratega, uno che a mio avviso è meno forte me lo porto fino alla fine. Mica me lo gioco adesso. Faccio uscire Zenga adesso e poi me la devo giocare con quelli forti in finale? Ho lasciato che andassero quelli forti al televoto”, ha così spiegato uno dei protagonisti di questo ultimo GF Vip.