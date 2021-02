Chiara Nasti, rende ufficiale la sua nuova love-story: prima foto di coppia con Zaniolo

Ad attirare l’attenzione della cronaca rosa è la nuova inaspettata love-story nata tra due volti noti del gossip. Negli ultimi giorni, visti i tanti indizi presenti sui social, si è molto discusso della presunta storia tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. Dopo tanti rumors e domande, è finalmente giunta la conferma che li vede ufficialmente insieme.

LA PRIMA FOTO DI COPPIA – Nei giorni scorsi non sono affatto sfuggiti i segnali che già preannunciavano la relazione tra i due. Il tutto ha avuto inizio durante il weekend di San Valentino dove ad attirare l’attenzione era stato il bouquet mostrato dall’influencer. A spiccare in quel tripudio di rose rosse sono state quelle bianche formavano il numero 22, numero presente sulla maglia di Zaniolo.

In quell’occasione, però, la Nasti aveva deciso di non rivelare il nome di chi le aveva regalate quelle rose. In una IG Story, la ragazza aveva infatti spiegato i follower il perché di tanta riservatezza: “Ho 23 anni, mi lasciate vivere? Ho ricevuto 72819282 domande a riguardo. Ora come non mai ho bisogno di avere la mia privacy, che è la cosa che mi fa stare più tranquilla, ma sono molto felice! Qualsiasi cosa la verrete a sapere direttamente da me”.

Dopo pochi giorni Nastilove ha deciso di voler rendere i suoi tanti fan partecipi della sua nuova love-story. Tra le sue IG Story, la ragazza ha infatti pubblicato la prima foto che la ritrae insieme a Nicolò Zaniolo. Sicuramente la foto è stata scattata dopo la seduta del tatuatore. Il calciatore si è infatti tatuato un cuore trafitto da una freccia, tatuaggio che è spuntato nelle IG Story di Chiara.

Sembra proprio che ora la loro storia sia definitivamente ufficiale. La storia con Chiara, arriva dopo un periodo abbastanza turbolento che ha visto Zaniolo spesso al centro del gossip. Dopo la rottura con Sara Scaperrotta, attualmente incinta del calciatore, il nome dello sportivo è stato associato anche ad un presunto flirt con Madalina Ghenea. Ora, però, Nicolò ha ritrovato il sorriso accanto all’influencer partenopea. Disponibile qui la prima foto della nuova coppia.