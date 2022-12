GF Vip, ultima indiscrezione su Sarah Altobello: convolerà a nozze?

Sarah Altobello sta facendo discutere non solo dentro la casa del GF Vip, ma anche fuori. In particolar modo, a finire al centro delle chiacchiere è la sua situazione sentimentale, per nulla chiara al pubblico del reality. Se la gieffina continua a dichiararsi single, sui social la situazione sembrerebbe diversa, addirittura si è parlato di un possibile matrimonio.

PRONTA ALLE NOZZE? – Dal canto suo, la Altobello non ha mai accennato ad alcun compagno. Nelle scorse settimane la gieffina si era avvicinata ad Attilio Romita, finendo sia lei che il giornalista al centro delle critiche. Sebbene questa breve parentesi sia conclusa, la gieffina non smette di far parlare di sé.

Nonostante non abbia mai accennato all’esistenza di qualcuno che l’aspetta fuori dalla casa, Sarah sembrerebbe già impegnata. Sui social, infatti, non smettono di circolare segnalazioni che vedrebbero la gieffina legata sentimentalmente a Tony Toscano, suo manager. I rumors, però, non finiscono qui.

Negli ultimi giorni a tornare a parlare della Altobello e della sua situazione sentimentale è stata Deianira Marzano, sganciando un inaspettato gossip. Attraverso le sue IG Stories, l’esperta di gossip ha pubblicato una foto che ritrae Sarah in compagnia del suo manager, aggiungendo: “Tony Toscano celebra il suo amore con Sarah Altobello postando foto che lo ritraggono e si vocifera presto sposi”.

Sarà davvero così? Al momento si tratta di una notizia che va presa con le pinze, non avendo ricevuto alcuna conferma o smentita da parte dei due diretti interessati. Non resta altro, quindi, che attendere il commento da parte dei due protagonisti del gossip.