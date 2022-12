SSC Napoli, Giuntoli protagonista: il colpo Kvarastkheila e l’addio dei senatori

Protagonista della SSC Napoli nell’ultimo anno grazie ad acquisti di livello internazionale è sicuramente Cristiano Giuntoli. Il dirigente azzurro è riuscito a concludere in maniera straordinaria un rinnovamento che, durante l’estate, ha portato via dei pezzi importanti della squadra, quali Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz.

Un calciatore che sta stupendo tutti è sicuramente l’attaccante Kvarastkheila, il quale ha impressionato per le sue qualità in mezzo al campo. Qualche settimana fa, lo stesso Giuntoli ha parlato di come il Napoli è arrivato al calciatore:

“La prima volta che ho visto Khvicha in un video eravamo nel cuore del lookdown. C’era ancora Gattuso e ci piacque subito. Ricordo che chiamammo Kaladze per saperne di più. Aveva fatto un passaggio al Lokomotive Mosca, senza stupire ma al Rubin Kazan stava andando meglio. Ci chiesero trenta milioni, chiudemmo i contatti prima ancora di iniziare la trattativa. Eravamo dietro a Osimhen non potevamo puntare tanto su un ragazzo. Però mi rimase in testa“.

“Quando a febbraio scoppiò il conflitto in Ucraina lui tornò in Georgia alla Dinamo Batumi. Ci fiondammo li con il contratto. Abbiamo chiuso per dieci milioni. Siamo sti più rapidi della Juve, Roma e Real Sociedad, perché lui non era mai uscito dal nostro taccuino“

“A Spalletti è piaciuto subito. Quando il ragazzo è venuto in Italia per la firma, gliel’ho mandato a casa a Milano. Si sono intesi all’istante. Però una cosa era prendere Kvarastkheila, un’altra era prenderlo al posto di Insigne. La scommessa era tanto, troppo impegnativa. Ma abbiamo voluto giocarla e oggi posso dire che l’abbiamo vinta. Anche economicamente: Kvicha prende 1.2 netti e 1.7 milioni lordi, Lorenzo 4.5 netti e 9 lordi. Faccia lei la sottrazione“.

Al momento, quindi, l’attaccante azzurro ha un ingaggio da 1.2 milioni di euro, una cifra molto inferiore rispetto alle qualità che sta mostrando il ragazzo. Per questo motivo, la dirigenza azzurra è già al lavoro per raddoppiargli lo stipendio.