GFVip 6, la regia lascia i microfoni aperti e si sente una bestemmia

Questa edizione del Grande Fratello Vip 6 è sicuramente una delle più discusse di sempre. Gli utenti non sono soddisfatti di alcuni atteggiamenti della produzione e dello stesso Alfonso Signorini, ma nonostante questo continuano a seguirlo. In queste ore è accaduto un fatto molto particolare, tra il comico e il tragico.

La regia lascia i microfoni aperti e vola una bestemmia

Durante la mattina, come ogni giorni, la regia sveglia i nostri vipponi con della musica. In questo caso, però, chi era in regia ha reagito ad una chiamata arrivata sul telefono in modo totalmente inaspettato. Nel momento in cui la produzione ha aperto l’audio, ha squillato un telefono e per questo è partita una bestemmia alquanto sonora.

Successivamente si è sentito: “Pronto? Aspetta un attimo che li sto svegliando e poi ti richiamo, aspetta un attimo”. A quel punto Valeria Marina, appena sveglia e ancora assonnata, ha esordito con: “Hai il microfono aperto!”.

Invece, Francesca Cipriani visibilmente sconvolta ha dichiarato: “Una bestemmia! Ci ha svegliati con una bestemmia!”. Insomma, non è la prima volta che accade, anzi, ultimamente la produzione sta collezionando figuracce una dietro l’altra.

Sta di fatto, però, che in puntata non hanno affatto menzionato questo episodio e sicuramente l’addetto alla regia avrà ricevuto una bella ramanzina. Quale sarà il prossimo scivolone? Non ci resta che attendere.