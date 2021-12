Giulia Salemi, una frase scatena la curiosità dei fan: lei e Pierpaolo diventeranno genitori?

Nel corso della sua ultima esperienza televisiva, Giulia Salemi ha trovato l’amore. Entrata per la seconda volta nella casa del GF Vip, l’influencer è finita per innamorarsi di Pierpaolo Pretelli. Da quel momento in poi i due non si sono più separati e, anzi, si è iniziato a vociferare che i due abbiano in cantiere l’idea di allargare la famiglia.

LE PAROLE DELLA RAGAZZA – Come detto in precedenza, Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti e innamorati dentro la casa più spiata d’Italia. A differenza delle altre coppie nate nel reality, la loro storia è stata abbastanza criticata all’inizio.

Nonostante le critiche e gli attacchi ricevuti, i due ne sono usciti più uniti che mai. Anche lontana dalle telecamere, la coppia ha dimostrato di essere unità da un sentimento forte e vero. Attualmente, infatti, tra i due la storia va a gonfie vele.

Negli ultimi tempi si è spesso vociferato la possibilità che Pierpaolo e Giulia possano essere pronti a fare il grande passo: diventare genitori. Dopo mesi di silenzio, a romperlo è stata proprio la Salemi, scatenando la curiosità dei fan.

Durante i festeggiamenti del battesimo della nipotina dell’ex velino di Striscia, quest’ultimo ha deciso di riprendere il momento del brindisi. Proprio mentre il ragazzo era intento a fare il brindisi, finito poi nelle IG Stories, Giulia Salemi ha detto che i prossimi saranno loro due.

Una frase detta in modo goliardico, ma che ha portato Pierpaolo ha interrompere le riprese subito dopo. Sarà davvero così o la ragazza stava solo scherzando? Nel frattempo, molti fan dei Prelemi hanno iniziato subito a sperare nel vedere i due diventare genitori.