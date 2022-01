GFVip, Alessandro Basciano vuole parlare con un prete: ecco il motivo

Alessandro Basciano ha fatto una richiesta molto particolare ieri sera parlando con i suoi colleghi. Nello specifico, l’ex tentatore ha chiesto se ci fosse un prete nei paraggi per potersi confessare e purificare. Il motivo? Un giuramento fatto qualche ora prima. Vediamo cosa è successo e il perché di questa singolare richiesta.

Odi et amo con Sophie Codegoni

La sua relazione con Sophie Codegoni sta attraversando degli alti e bassi, forse più bassi che alti. Durante l’ennesima litigata, l’ex tronista ha fatto trovare tutte le cose di Basciano fuori dalla porta per non farlo dormire più con lei. A quel punto, l’ex tentatore ha giurato su suo figlio che non avrebbe più dormito in quella stanza.

Giuramento del quale si è pentito dopo qualche ora poiché ha fatto pace con la Codegoni. La stessa Sophie ha detto: “Domani lui sarà il primo che si pentirà perché ha giurato e non si può tornare indietro ad un giuramento così”. Infatti così è successo, Alessandro è disperato e non ha intenzione di dormire con la ragazza fino a quando non incontrerà un prete.

“Ci sarà un prete qui vicino dai” ha esordito Basciano parlando con Manila, Barù, Giucas e Davide. Pronta la risposta della Nazzaro: “Siamo a Roma, c’è il Vaticano, sai com’è, magari passa anche il Papa. Secondo me Alfonso può chiedere al Papa. Scusa se ridiamo, però…”.

La risposta di Alessandro ha lasciato perplessa anche Sophie, la quale confidandosi con Miriana ha sottolineato: “Purtroppo finché non c’è il prete noi non possiamo dormire insieme”. Ovviamente questa singolare richiesta ha suscitato le risate di tutto il web.