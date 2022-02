GFVip, Alex Belli fa una sorpresa a Delia per San Valentino: il dietro le quinte

Continua la soap opera firmata Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgé. Questa sera, infatti, l’attore entrerà in casa per restare qualche giorno e decidere definitivamente una delle due. Tuttavia, sembrerebbe che l’uomo abbia già scelto perché in questi giorni è volato sulla casa un aereo proprio per la Duran.

Aereo romantico

In occasione di San Valentino, Alex Belli ha deciso di far volare un aereo sopra Cinecittà con una frase molto romantica per la sua compagna, promessa sposa. “Delia sei l’unica donna della mia vita vita. Alex” recita il messaggio inviato dall’attore. L’uomo, inoltre, ha girato sui social anche un dietro le quinte per rendere partecipi i follower di questo gesto d’amore.

La cosa che ha stupito di più i fan è stato il coraggio di portare lui stesso l’aereo. Nei video girati su Instagram, infatti, si vede il messaggio indirizzato alla sua Delia e l’attore pronto a guidare il velivolo.

La reazione di Delia Duran

Il protagonista del GFVip ha fatto volare un messaggio ricco di amore e passione per la sua compagna, la quale però non ha reagito nel modo sperato. Infatti, sembrerebbe che Delia non abbia apprezzato questo gesto eclatante da parte dell’attore. Manila Nazzaro, vista la reazione dell’attrice venezuelana, le ha chiesto: “Non sei contenta?”. Spiazzante la risposta di Delia: “No”.

Come se non bastasse, la donna avrebbe intrapreso un flirt con Antonio Medugno all’interno della casa. Al momento non sappiamo se si tratti di strategia o sia vero l’interesse della donna, sta di fatto che questa sera Alex entrerà nuovamente nella casa per chiarire (si spera!) questa storia una volta per tutte.