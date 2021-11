GFVip, Alex e Soleil sempre più vicini durante un massaggio: “Arriva la vendetta di Delia”

Il massaggio fatto da Alex e Soleil in questi giorni non è passato inosservato

In queste ultime ore, Alex Belli e Soleil Sorgé hanno letteralmente infiammato la casa del GFVip. I due, infatti, si sono resi protagonisti di un massaggio molto sexy, che sicuramente Signorini farà vedere questa sera in diretta. Come replicheranno gli inquilini? Sta di fatto che Delia Duran, moglie dell’attore, non è affatto felice ed è pronta a vendicarsi.

Chimica artistica o vera e propria attrazione?

Tra Alex e Soleil c’è sempre stata forte attrazione, non solo fisica ma anche mentale. I due, però, si sono sempre giustificati dicendo che tra loro c’è solo chimica artistica. Il Belli ha coniato un vero e proprio termine per mascherare in realtà quello che tutti abbiamo notato: i due si piacciono. Delia Duran, moglie dell’attore, è entrata ben due volte nella casa del GFVip per tentare di allontanarlo da Soleil.

Inizialmente ci era riuscita perché i due per un paio di giorni hanno cercato di “prendersi una pausa”, anche per non far preoccupare Delia. Tuttavia, questa pausa è durata ben poco e forse ha rafforzato il loro legame. Dapprima il bagno in piscina la settimana scorsa, ora il massaggio sexy, insomma, Alex e Soleil non la raccontano giusta.

Vendetta di Delia?

Questo massaggio non è affatto piaciuto a Delia Duran, secondo l’esperto di gossip Agent Beast. Infatti, su Twitter scrive: “Resa dei conti. Il suo compito è quello di prendersi una vendetta nei confronti di Alex Belli, mettendolo in cattiva luce durante il confronto. Per fare questo Delia metterà in evidenza alcune bugie e contraddizioni che Alex ha raccontato. Non è un caso che Soleil ed Alex in questi giorni siano molto più complici tra massaggi e situazioni ambigue. Delia vede tutto e arriverà carica”.

Sarà davvero così? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera.