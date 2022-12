GFVip, Alfonso Signorini rivela (per sbaglio) il nome della bambina di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Gaffe epica per Alfonso Signorini, il quale ha rivelato per errore il nome della bambina di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Gaffe epica per Alfonso Signorini. Dopo l’inspiegabile assenza al matrimonio di Francesca Cipriani, nel quale avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di testimone, il conduttore del GFVip ne ha combinata un’altra delle sue. Durante la diretta del reality, il giornalista ha rivelato il nome della futura bambina di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Gaffe epica: ecco cosa ha detto Signorini

Il direttore di Chi Magazine ha inavvertitamente rivelato il nome della piccola, così come ha fatto notare Giulia Salemi. Alfonso credeva che la coppia avesse dato già la notizia a Verissimo ma l’influencer italo-persiana ha fatto notare che i Basciagoni sono andati dalla Toffanin solo per il gender reveal.

In sostanza, la piccola si chiamerà Celine, anche se al momento si trattava di un’informazione riservata. Giulia Salemi ha poi preso la parola e ha detto: “Alfonso, hai spoilerato il nome”. “Ma perché non sono andati a Verissimo?” ha risposto il conduttore. “Sì, ma non hanno detto il nome” ha sottolineato la Salemi. “Ah, si chiama Celine, non l’avevano detto allora? Vabbè” ha concluso il direttore di Chi, consapevole che ormai la frittata era fatta.

Spoiler a metà

Nonostante l’epica gaffe del conduttore e giornalista, in realtà si può parlare di uno spoiler a metà. Tempo fa, quando la coppia non era ancora in dolce attesa, i due avevano spiegato durante un’intervista che se avessero avuto una bambina l’avrebbero chiamata proprio Celine.

A questo punto, vedremo cosa ci riveleranno i futuri genitori e cosa eventualmente diranno ad Alfonso dopo questo spoiler importante.