GFVip, Antonella Elia in crisi: “Sono venuta qui solo per i soldi”

Durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad un durissimo scontro tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, che ormai va avanti da una settimana.

ANTONELLA DICHIARA DI ESSERE STATA SPINTONATA DA PATRICK – La Elia si era sfogata con le sue compagne dicendo di essere stata spintonata dal comico durante il litigio. Tuttavia, in molti si sono schierati con Patrick poiché effettivamente la spinta non c’è stata. La produzione del GFVip, infatti, ha esaminato i video e “la spinta che l’ha spostata di un metro”, come ha affermato Antonella Elia, non esiste. La showgirl, però, ha continuato ad affermare il falso anche durante la diretta dando il via ad una scenata esagerata.

ANTONELLA ELIA IN CRISI SI SCAGLIA CONTRO LA PRODUZIONE – Antonella Elia, ad un certo punto, ha iniziato ad affermare in lacrime: “Che vergogna. Fate tutto questo per fare un po’ di ascolto. Sacrificate una persona per fare ascolti, questa è la verità. Voi mi state usando per fare ascolti. Voi siete dei mostri. Mi rivolgo a tutti voi”. Alfonso Signorini, visibilmente imbarazzato, ha cercato di tranquillizzare la donna e ha mandato la pubblicità.

IL FUORI ONDA DI ANTONELLA ELIA – Durante il fuori onda, tramite Mediaset Exra, i fan hanno captato le dichiarazioni di Antonella Elia, la quale ha ammesso di essere entrata in casa solo per soldi. La donna ha confessato tutto in lacrime a Serena Enardu: “Io qui dentro non ci dovevo venire. Non voglio più starci, voglio andare via. Mi stanno usando per fare ascolti. Il mio amico mi aveva avvisata, mi aveva detto di non entrare al Grande Fratello Vip. Perché sono venuta? Te lo dico io perché sono venuta, l’ho fatto per soldi. Per quattro soldi del ca**o. Per quattro ca**o di soldi. È questo è lo stesso motivo per cui non abbandono e non varco quella porta rossa. Partirò per i Caraibi con quei soldi, insieme a Pietro. Il pubblico applaude quello, ma ti rendi conto? Quello è uno schifo e il pubblico applaude?”.