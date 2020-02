Giovanni e Luisana: scandalo a C’é posta per te, la coppia chiude gli account social

L’ultima puntata dello show “C’é posta per te”, ha sollevato un polverone. In molti hanno criticato e insultato gli invitati Giovanni e Luisana. L’unica soluzione possibile per loro è stata quella di sospendere i loro account social rispettivi. Ecco cos’é successo.

UNO SBAGLIO PASSATO – Crescere 5 figli in un container, con soldi racimolati un po’ dove si può, la minaccia dell’assistenza sociale che incombe, e vestiti offerti dalla Caritas, non è sicuramente semplice. Un momento di rabbia cieca capita a tutti, ma purtroppo dopo non sempre si può rimediare chiedendo di essere perdonati. Ciò nonostante bisogna provarci ed è esattamente quello che decide Flora, protagonista dell’ultima puntata di “C’è posta per te”. Desidera solo una cosa, avere la possibilità di rivedere il figlio e redimersi ai suoi occhi. Cancellare per sempre quel torto che gli ha provocato, cacciandolo fuori da casa dopo aver scoperto che svolgeva lavori illeciti. Ma non tutti la vedono in questo modo. Essere abbandonati dalla propria madre, malgrado un’offerta di pace (nel nostro caso una cassetta di patate) e doversi rifugiare dalla fidanzata, difficilmente si scorda. Sono ferite che per alcuni rimarranno sempre aperte. Ecco perché nonostante i consigli di Maria De Filippi, Giovanni e la sua ragazza Luisana decidono di chiudere la busta, lasciandosi scappare, in preda alla furia, la parola “mostro” indirizzata alla madre di lui.

IL FEEDBACK – I telespettatori di Rai 1 non hanno certo apprezzato una tale presa di posizione nei confronti di una madre. Si sono quindi sfogati come non mai sui profili social della coppia. «Un giorno sarai madre anche tu e spero che avrai un figlio maschio e che la fidanzata si comporti come te». Questo è uno dei tanti messaggi che pullula sulla pagina di Giovanni e Luisana e che hanno spinto entrambi a sospendere gli account.