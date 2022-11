GFVip, Antonino Spinalbese in lacrime con Oriana Marzoli. Lei: “Qualcosa è cambiato tra noi”

Lunedì notte, dopo la diretta del GFVip, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono nascosti sotto le coperte ma qualcosa è andato storto. Tanti baci ma nulla di fatto perché l’ex di Belen Rodriguez è scoppiato a piangere per motivi ignoti. L’influencer venezuelana ha provato a chiedere spiegazioni ma non sono arrivate ed è per questo che si è sfogata con Antonella Fiordelisi.

Le parole di Oriana

Dopo il risveglio, Antonino Spinalbese non ha proferito parola su quanto accaduto lasciando Oriana senza parole. “Amore è stato molto strano. Sì quando eravamo a letto insieme. Perché piangeva accanto a me. Mi diceva che mi avrebbe detto domani. A te ha detto qualcosa? Perché a me non mi ha raccontato nulla. Mi ha solo detto che non era colpa mia, ma che si sentiva molto in ansia“ ha esordito l’influencer e modella.

“Io poi mi sono girata e lui mi ha toccato la schiena. Dopo mi ha tirato e mi ha preso la mano e si è asciugato le lacrime con le mie mani. Io mi aspettavo che oggi mi avrebbe detto qualcosa. […] Qualcosa è cambiato tra di noi. Non sento più l’abbraccio.

Prima di arrabbiarci, di allontanarci, quando mi abbracciava sentivo l’abbraccio. Adesso non lo sento più vero. Io sento se un abbraccio è vero o meno. Penso che lui mi vuole bene e mi apprezza. Non penso però che provi qualcosa o che gli piaccio come donna.

Non ci siamo parlati per due giorni e le cose sono cambiate. Prima era diverso. Poi ho scoperto che lui diceva ad altri che aveva paura di me perché andavo troppo veloce. Però con me era incoerente perché veniva a letto con me sempre. Non mi piace che andava a dire a Giaele cose su di me. Anche perché lei prova ancora qualcosa” ha concluso. Cosa starà accadendo ad Antonino?