GFVip, Ariadna Romero bacchetta Pierpaolo Pretelli: “Smettila, non ti permettere”

Ieri sera è stata una puntata ricca di emozioni per i concorrenti del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. I gieffini hanno passato una serata tra litigi, sorrisi e tante lacrime di felicità; Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una bellissima sorpresa dall’esterno, vediamo cosa è successo.

PIERPAOLO PRETELLI E ARIADNA ROMERO SI INCONTRANO – Conquistato l’ambito posto in finale, Pierpaolo Pretelli si è goduto la puntata in tutta tranquillità. Il ragazzo, ad oggi legato sentimentalmente alla collega Giulia Salemi, ha ricevuto una meravigliosa sorpresa dall’esterno, proprio da parte della sua ex compagna e madre di suo figlio Leo, Ariadna Romero.

Nonostante la loro storia sia terminata, i due genitori sono rimasti in buoni rapporti, tanto che Ariadna ha salutato calorosamente anche la Salemi e ha dato loro la sua benedizione. Tuttavia, Ariadna Romero ha voluto fortemente partecipare alla diretta per chiarire una questione a quattr’occhi con il suo ex compagno. In questa settimana, Pierpaolo Pretelli ha sofferto moltissimo a causa dei continui attacchi a lui e Giulia che inevitabilmente hanno messo in messo il piccolo Leo.

Qualcuno, infatti, si è posizionato fuori dalla casa per gridare parole poco carine nei confronti di Pretelli e mettere in discussione il suo essere genitore. Queste frasi hanno fatto stare molto male Pierpaolo, ormai chiuso in casa da cinque mesi e incapace anche di distinguere il reality con la vita vera. La donna, quindi, ha deciso di fargli una sorpresa portandogli un indumento di suo figlio e rassicurandolo un po’.

“Non ti voglio vedere triste e non devi dar reta alla gente che non sa. Con Leonardo ci vivo io e ti guarda sempre, sei la sua vita. Lui é solo nostro e solo noi sappiamo…io sono qui di nuovo per dirti: Non ti permettere! Non devi arrenderti, non permetterti. Tu glielo devi” ha bacchettato Ariadna Romero a Pierpaolo Pretelli. “Gli serviva vederti e avere una raccomandazione in piú”ha affermato Giulia Salemi, la quale ha salutato amichevolmente l’ex compagna del suo nuovo fidanzato.