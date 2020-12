GFVip, bacio tra Andrea Zenga e Dayane Mello: ma lui frena

In questi giorni, gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip si sono divertiti per le feste natalizie e con simpatici giochi con lo scopo di vincere delle ricompense. Nello specifico, al suono di una sirena da parte della produzione, si sceglievano delle coppie per scambiarsi per dieci secondi un tenero bacio a stampo. Tuttavia, qualcuno ha deciso di andare più a fondo.

IL BACIO DI GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI – Il gioco prevedeva dieci secondi di bacio a stampo immobili ma Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ne hanno approfittato per scambiarsi un bacio molto passionale, secondo tutti un bacio vero. I due, poi, visibilmente imbarazzati, hanno chiesto alla produzione innumerevoli bottiglie di vino.

ANDREA ZENGA E DAYANE MELLO: CONOSCENZA IN CORSO? – Un’altra coppia chiamata al gioco dei baci è stata quella formata dal nuovo arrivato Andrea Zenga e la veterana Dayane Mello. I due si sono scambiati un bacio molto passionale che Andrea ha raccontato ai suoi compagni.

Stefania Orlando ha subito indagato chiedendo: “Chi dei due l’ha messa per primo la lingua?”. Tuttavia, Andrea Zenga ha risposto che la lingua è stata messa da entrambi poiché trasportati da una forte attrazione fisica, ma ha subito smorzato i toni. Infatti, il figlio di Walter Zenga ha messo le cose in chiaro spiegando di non provare assolutamente nulla per Dayane.

“Ho 27 anni, so cosa voglio, Dayane è bellissima fisicamente ma come carattere non è affine al mio, la vedo una donna troppo matura forse” ha specificato Zenga, per mettere a tacere subito le voci di un ipotetico coinvolgimento sentimentale. Cosa penserà Dayane Mello di queste dichiarazioni?