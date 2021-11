GFVip, Belen Rodriguez risponde a chi le chiede di “asfaltare” Soleil Sorgé

Belen Rodriguez in questi giorni è sempre al centro del gossip, soprattutto per la sua vita sentimentale. La showgirl argentina, infatti, sta attraversando un periodo di crisi con Antonino Spinalbese e i più maliziosi l’hanno già accostata ad altri nomi. Tuttavia, questa volta, la conduttrice di Tu Sì Que Vales è stata tirata in ballo nientedimeno che per Soleil Sorgé.

Belen risponde a chi le chiede di “asfaltare” la gieffina

Come in molti sapranno, Soleil Sorgé ha avuto una storia con Jeremias Rodriguez, pertanto avrà sicuramente conosciuto la sorella maggiore. Come se non bastasse, entrambe hanno in comune un flirt con Gianmaria Antinolfi, in questo momento nella casa del GFVip. Durante l’ultima puntata, Soleil ha fatto un duro attacco a Gianmaria accusandolo di millantare ricchezze che poi di fatto non ha.

Questo duro confronto ha scatenato gli utenti social e Signorini, con fare malizioso, ha chiesto alla Sorgé come Antinolfi avesse conquistato una donna come Belen. L’influencer, però, non ha risposto, anzi, ha dichiarato al giornalista che glielo avrebbe comunicato una volta uscita dalla casa.

Per questo motivo, un utente follower della Rodriguez le ha chiesto sui social di “asfaltare” Soleil: “Belen, puoi asfaltare la carogna Soleil?”. Insomma, un commento molto forte, ma di certo non il peggiore che circola sui social contro la Sorgé.

La risposta della showgirl

La Rodriguez, però, non ha raccolto la provocazione e ha risposto con serenità alla domanda dell’utente: “Sinceramente non so cosa sia successo”. La showgirl, infatti, attualmente non ha tempo di pensare alle faide del GFVip, ma potrebbe aver mascherato la sua risposta.