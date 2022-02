GFVip, Cecilia Rodriguez contro Delia Duran: “Noi sudamericani non siamo tutti così”

Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen e influencer, ha deciso di affrontare l’argomento più chiacchierato in questi mesi ovvero il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgé. La modella argentina non ha apprezzato particolarmente le parole dell’attrice venezuelana, vediamo perché e cosa è successo.

Non una fan dei reality

Nonostante la giovane abbia partecipato a diversi reality come L’Isola dei Famosi e il GFVip, in realtà non guarda spesso la televisione. Infatti, pare che Cechu non sia una grande fan dei reality show e sa distinguere la vita professionale da quella privata. Continua a gonfie vele la sua storia con Ignazio Moser, conosciuto proprio al GFVip e grazie a questo legame indissolubile, Cecilia ha dato la sua versione dei fatti sul triangolo artistico.

Cechu vs Delia Duran: “Non siamo tutti così”

Una frase citata spesso da Delia Duran per giustificare le sue azioni è la seguente: “Io sono sudamericana e siamo fatti così”. Cecilia, infatti, ha spiegato su Instagram che spesso ha sentito frasi del genere provenire sempre dalla stessa persona, così ha deciso senza fare polemiche di fare chiarezza. “Siamo nati in mezzo alla musica però, non confondiamo una cosa per un’altra. Ci tengo tanto a dirlo: noi sudamericani non siamo tutti così“ ha sottolineato la piccola Rodriguez.

“Non è che voglio fare polemiche, volevo soltanto fare chiarezza, perché mi sono sentita offesa e lo dico nel sentire ‘noi sudamericani siamo così'” ha continuato l’influencer e modella, non proprio convinta di quest’affermazione. Inoltre, i protagonisti di questa soap opera hanno spesso parlato di amore libero ed è qui che la Rodriguez ha deciso di fare chiarezza: “L’amore libero, per me è libero perché lasci essere chi vuole essere la persona che tu hai a fianco”.

“Magari la puoi fare migliorare, le puoi far capire determinate cose. Libero in quel senso lì, non libero di andare con altre persone“ ha continuato. Cechu però non ha rinnegato la libertà e spensieratezza dei sudamericani sempre sottolineando “nemmeno tanto”. Infatti, lei è sudamericana ma “non così aperta nel mondo dell’amore”. Per la sorella di Belen quindi “l’amore è quello tradizionale, quello da condividere con una sola persona”. “Se volete vi dico il termine giusto e quello non è amore libero, amore libero è tutt’altro” ha concluso Cecilia. Da che parte state?