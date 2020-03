GFVip, Clizia Incorvaia e l’ironia sul Coronavirus: è bufera sui social

In questi giorni drammatici per l’Italia, sono molti i vip che stanno cercando in tutti i modi di dare una mano tramite raccolte fondi destinate agli ospedali ormai al collasso. Tanti influencer, però, continuano a minimizzare la cosa ridendoci su, senza rendersi conto che la situazione è seria e gravissima.

Clizia Incorvaia, ex gieffina dell’ultima edizione del GFVip, ha fatto un altro scivolone sui social dopo le dichiarazioni su Buscetta che le sono costate l’espulsione dalla casa del Grande Fratello. La ragazza ha fatto una battuta che non è piaciuta per niente al web, in ennesima rivolta contro di lei. Come si giustificherà questa volta?

CLIZIA INCORVAIA FA UNA BATTUTA SUL CORONAVIRUS – Nella giornata di ieri, la donna ha fatto una diretta Instagram per passare il tempo e ha risposto ad alcune domande dei fan. In tanti le hanno chiesto se avesse voglia di riabbracciare Paolo Ciavarro, ancora dentro la casa molto preoccupato per la situazione. La risposta dell’influencer ha lasciato sbalorditi i fan e tutto il web in generale: “Io per amore rischierei”. Ovviamente la Incorvaia stava scherzando ma una risposta del genere è risultata agli occhi dei fan inaccettabile data la situazione drammatica.

CLIZIA INCORVAIA POTREBBE ESSERE POSITIVA AL COVID-19 – Il web non ha gradito la risposta dell’influencer poiché in questo momento si trova in isolamento domiciliare. La donna, infatti, ha partecipato al programma di Piero Chiambretti, La Repubblica delle Donne e quest’ultimo (assieme alla madre) è risultato positivo al Coronavirus. La stessa Incorvaia, quindi, potrebbe aver contratto il virus proprio da Chiambretti. Battute del genere, in una situazione come questa, non sono ammesse, nemmeno per scherzare o smorzare la tensione. La donna non può in alcun modo uscire di casa, nemmeno per fare la spesa.

Nel frattempo, nella casa del Grande Fratello, Paolo Ciavarro è in pensiero per la sua amata e non nasconde questo sentimento. Alfonso Signorini, inoltre, ha avvertito i concorrenti che la finale del GF ci sarà i primi di aprile, come concordato all’inizio: inutile dire che tutti hanno tirato un sospiro di sollievo.