GFVip, Elisabetta Gregoraci: ecco com’è cambiata nel tempo la showgirl

Elisabetta Gregoraci ha fatto parecchia strada da quando apparì per la prima volta in televisione nel lontano 1997. Ad oggi la donna appare, seppur bellissima, molto diversa dagli esordi. Vediamo il cambiamento nel tempo della showgirl calabrese.

Gli esordi

La showgirl aveva solo 17 anni quando esordì per la prima volta in televisione. Era il lontano 1997 ed Elisabetta approdava a Miss Italia con il consenso di sua madre. Nonostante a trionfare fu la splendida Claudia Trieste, la giovane Gregoraci riuscì ad entrare nel cuore degli italiani e a conquistare la fascia di Miss Calabria.

Sono tante le donne della nostra televisione amate dagli italiani e che hanno iniziato a muovere i primi passi proprio sul palco di Miss Italia. Alle telecamere di Vieni da me, infatti, la conduttrice di Soverato ha raccontato di aver partecipato al famoso concorso di bellezza in tenera età, ma di essere già decisa su quale dovesse essere la sua strada.

La sua vita oggi

Effettivamente la donna ha realizzato il suo sogno di fare televisione poiché è sicuramente una delle showgirl più amate in Italia. L’anno scorso l’abbiamo vista in una veste tutta nuova, al Grande Fratello Vip e anche in quel caso ha lasciato il segno.

Inoltre, una storia d’amore con Flavio Briatore molto chiacchierata ma che ha resistito per tanti anni. Un divorzio che non ha pesato sulle loro vite perché una relazione può finire ma non il bene e la stima reciproca. Di seguito vi riportiamo una foto di Elisabetta a 17 anni: