GFVip, Elisabetta Gregoraci stanca della situazione con Pierpaolo Pretelli: ecco l’indiscrezione

Elisabetta Gregoraci indubbiamente è stata una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip. Nonostante la sua uscita dalla casa, si parla ancora di lei soprattutto per la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia, pare che la Gregoraci sia stufa di essere accostata sempre all’ex velino di Striscia La Notizia.

RETROSCENA SU ELISABETTA GREGORACI – Gabriele Parpiglia, a Casa Chi, si è lasciato andare ad alcune confessioni su Elisabetta Gregoraci e la frustrante situazione con Pretelli. La showgirl calabrese, ormai ospite fissa in puntata, avrebbe sbottato a seguito dei continui accostamenti a Pierpaolo Pretelli.

Effettivamente si parla spesso dell’ex velino e della sua nuova fidanzata Giulia Salemi, per questo viene sempre tirata in ballo anche la Gregoraci, come se si volesse creare una sorta di triangolo amoroso. Lo stesso Signorini, durante l’ultima diretta, ha asserito che a Pierpaolo brillano gli occhi quando incrocia lo sguardo di Elisabetta.

Ma parliamo dell’indiscrezione che sta girando in queste ore: pare che durante la diretta in cui sono stati presenti il fratello e la madre di Pierpaolo, Elisabetta abbia sbottato contro questa situazione. Dopo aver salutato cordialmente la mamma di Pierpaolo, la Gregoraci avrebbe rivolto ai colleghi un sonoro: “Io di questa storia non ne posso proprio più”.

“Elisabetta Gregoraci è stata chiamata nuovamente in causa. Questo per la storia di Pretelli e la sua family, gli ingressi sbagliati e quelli giusti. Dopo aver salutato in modo gentile e cordiale la madre di Pierpaolo, si è girata verso i suoi colleghi e ha detto una cosa particolare. Eli ha detto ‘io di questa storia non ne posso proprio più’. E so che quello che dico non può essere smentito” queste sono le dichiarazioni di Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Elisabetta è davvero stufa di essere accostata a Pierpaolo Pretelli?