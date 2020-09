GFVip, Francesca Cipriani attacca Elisabetta Gregoraci: “Mi ha rubato il lavoro”

Elisabetta Gregoraci è entrata la settimana scorsa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Corteggiata per anni, alla fine ha ceduto ad Alfonso Signorini e potrà mettersi in gioco. Tuttavia, Francesca Cipriani sembrerebbe non essere felice di questa notizia a causa di alcuni dissapori passati.

LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCA CIPRIANI – Intervistata a RTL 102.5, nel digital space di Via Radio condotto da Francesco Fredella, Francesca Cipriani ha fatto delle dichiarazioni inaspettate. Secondo quanto ha raccontato l’ex Pupa, pare che l’ex moglie di Flavio Briatore le abbia rubato un lavoro molto prestigioso, la conduzione di Made In Sud.

La Gregoraci, infatti, ha condotto il programma dal 2012 al 2017, partecipando anche come guest star nel 2019. Stando a quanto racconta la Cipriani, però, otto anni fa sarebbe dovuta toccare a lei la conduzione del programma comico su Rai 2. Nonostante il contratto e i testi pronti per la prima puntata Francesca è stata poi inspiegabilmente fatta fuori e sostituita da Elisabetta.

“Il Grande Fratello Vip di quest’anno? Una concorrente lì dentro mi ha rubato, soffiato, il lavoro” ha esordito Francesca Cipriani, incalzata successivamente dal conduttore. “È Elisabetta Gregoraci. Dovevo condurre Made in Sud nel 2012. Tutto pronto: contratto (mancava solo la firma), testi con gli autori. Mi chiamano e mi dicono che era saltato tutto. Sono scoppiata a piangere, era il sogno di una vita. Per fortuna ci sono state altre occasioni…” ha svelato la 36enne.

Made In Sud è stato un test molto importante per Elisabetta Gregoraci e lo sarebbe stato sicuramente per Francesca Cipriani. Tuttavia, l’ex Pupa ha avuto altre occasioni come l’Isola dei Famosi nel 2018, La pupa e il secchione nel 2019 e le continue ospitate nei salotti di Barbara d’Urso e Piero Chiambretti. Cosa replicherà l’ex moglie di Flavio Briatore?