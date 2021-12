GFVip, Gabriele Rossi sul reality: “Pagato sulla mia pelle, per due anni non ammesso ai provini”

Gabriele Rossi è un attore che ha partecipato alla prima edizione del GFVip, classificandosi secondo e lasciando il podio alla ciociara Alessia Macari. Quell’esperienza ha avuto un grande impatto nella sua vita privata e professionale e per alcuni aspetti non la ricorda con serenità. L’attore, infatti, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti parlando proprio di quell’esperienza.

Penalizzato a causa del GFVip

Secondo l’attore, la sua partecipazione al reality show lo avrebbe in qualche modo penalizzato nel suo ambiente professionale: “Un attore che fa il Grande Fratello non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno”. Inoltre, Gabriele ha spiegato di essere stato in qualche modo “costretto” a partecipare al GFVip, quell’anno condotto da Ilary Blasi.

“Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction Solo Per Amore. Quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere, di fatto è una scelta che pretende un sì! L’ho pagato sulla mia pelle” ha spiegato l’attore, il quale ha poi partecipato alla seconda stagione della fiction nel ruolo di Alberto Casagrande.

Opinione diversa rispetto a qualche anno fa

Queste ultime dichiarazioni inevitabilmente stonano se messe a confronto con le interviste rilasciate subito dopo la fine del reality. Infatti, Gabriele Rossi dichiarò qualche anno a fa TvBlog: “Rifarei il GF? Ne basta uno nella vita perché la prima volta lo vivi come un grande amore, i successivi sono la maturazione della prima grande sofferenza per l’isolamento, per il vivere con persone che non conosci, per il fatto di avere una più o meno piccola o grande carriera da difendere; è un contenitore mediatico che ti espone a 360 gradi. Sono 50 giorni di riflessione. […]

“Dal punto di vista lavorativo ringrazio Dio per aver fatto il Gf Vip. Sono contento per come si è risolto, per come è finito, per il secondo posto e per l’opinione positiva che si è formata su di me anche per il fatto che non sono mai scaduto in confronti poco eleganti. Questo ha fatto bene alla mia immagine. Ho notato che prima mi fermavano per strada e mi chiamavano col nome dei personaggi che interpretavo, oggi sanno il mio nome e mi dicono ‘Ah, Gabriè!'”.