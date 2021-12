Giulia Cavaglià, il fidanzato Federico Chimirri a Masterchef 11

Sfumato il GFVip per l'ex tronista, si presenta una nuova occasione per il suo fidanzato

Giulia Cavaglià in questo periodo è finita al centro del gossip per la sua mancata partecipazione al Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Se a lei le cose non sono andate bene, il suo fidanzato Federico Chimirri ha avuto una grande occasione invece. Vediamo cosa è successo.

Sfumata la partecipazione di Giulia al GFVip

L’ex tronista e Giulio Raselli settimane fa sarebbero dovuti entrare nella casa più spiata d’Italia. Nonostante la quarantena in albergo, la loro partecipazione è drasticamente sfumata. La notizia chiaramente ha fatto il giro del web e di fatto non si è mai capito come mai i due non fossero entrati nel reality. Entrambi, infatti, hanno dato delle spiegazioni molto vaghe, pertanto attualmente il reale motivo di questa mancata partecipazione non lo conosciamo.

Federico Chimirri a Masterchef 11

Se a Giulia le cose non sono andate come previste, il suo fidanzato Federico Chimirri sta invece vivendo un sogno. Ieri sera su Sky è andata in onda la nuova edizione di Masterchef e lui ne ha preso parte. Si è venuto a sapere, infatti, che il suo sogno è proprio quello di diventare chef. Il ragazzo ha superato il primo step con tre sì, pertanto ora dovrà affrontare le altre fasi del talent show culinario.

Durante la puntata, Federico ha spiegato di provenire da una famiglia di ristoratori e probabilmente proprio loro hanno in qualche modo tramandato la passione per la cucina anche a lui. Sui social, però, si descrive anche come deejay e non è sconosciuto al mondo della televisione.

Infatti, Chimirri ha partecipato diverse volte a Uomini e Donne in veste di corteggiatore di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. In passato ha avuto anche un flirt con Silvia de Le Donatella ma attualmente sembrerebbe essere molto felice e innamorato di Giulia Cavaglià. Infine, ha un figlio di cinque anni.