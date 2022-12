GFVip, gaffe per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la regia manda in onda il bacio con Elisabetta Gregoraci

Nella puntata in diretta andata in onda ieri sera, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorgé hanno fatto il loro ingresso da opinionisti per sostituire Sonia Bruganelli, attualmente in vacanza negli States. Tuttavia, durante l’ingresso dell’ex velino, la regia è caduta banalmente nella trappola di una gaffe (molto probabilmente studiata a tavolino).

Gaffe della regia: manda in onda il filmato con la Gregoraci

I più attenti telespettatori sapranno che durante il suo GFVip, Pierpaolo Pretelli ebbe una sorta di flirt con Elisabetta Gregoraci. Un flirt che non è mai sfociato in una storia d’amore, anche se la stessa famiglia dell’ex velino e la produzione del reality avrebbero voluto. Nulla di fatto, EliGreg e Pier non sono mai diventati una coppia, anche se qualche tenerezza tra loro c’è stata.

Ad esempio, tutti ricorderanno il famoso bacio in piscina dato durante un gioco organizzato proprio dalla produzione del GFVip. Un bacio sicuramente non spontaneo ma che ha mandato in visibilio i fan della non-coppia. Successivamente è arrivata Giulia Salemi che ha cambiato le sorti della vita di Pierpaolo. I due si sono lentamente innamorati e ora sono una coppia molto affiatata e felice.

Tuttavia, ieri sera i due sono stati in qualche modo messi in imbarazzo proprio dalla produzione del reality, la quale durante l’ingresso di Pretelli ha mandato in onda “per errore” il bacio con Elisabetta Gregoraci. Uno scherzetto che ha fatto sorridere amaramente Giulia, la quale ha commentato: “Dal GFVip? Non me lo sarei proprio aspettato guarda!”.

Piovono critiche

Nonostante Giulia non se la sia presa, o comunque abbia mostrato il suo sorriso migliore, sui social è scoppiata una polemica senza fine. I telespettatori non hanno apprezzato questo scherzo goliardico della produzione, anzi, hanno accusato il GFVip di non essere rispettoso nei confronti della coppia formata da Giulia e Pier. “Dopo due anni siete dei pagliacci” tuona un utente. E ancora: “Non conoscete proprio il significato della parola rispetto”. Insomma, il post relativo a questo scherzo è stato riempito di commenti negativi. E voi cosa ne pensate?