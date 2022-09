GFVip, Giulia Salemi da capogiro: marca e prezzo dell’abito indossato durante la prima puntata del reality

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del GFVip 7 condotta da Alfonso Signorini. Tante le novità di quest’anno, a partire da Orietta Berti come opinionista al posto di Adriana Volpe; la presenza di Giulia Salemi, alla quale è stata affidata la postazione social per commentare i tweet più divertenti della serata.

Giulia Salemi incanta lo studio del GFVip

L’ingresso dell’influencer ha davvero incantato tutti, soprattutto il popolo dei social che ha elogiato la grazia e l’eleganza della giovane. In molti hanno notato il fisico statuario della modella italo-persiana, la quale sembrerebbe aver seguito una dieta ferrea. Non è tutto, perché i telespettatori hanno notato lo splendido abito indossato dalla Salemi.

Si tratta di una tutina aderente total black, scollata e con le spalle scoperte. I telespettatori hanno apprezzato moltissimo l’outfit sfoggiato da Giulia e l’hanno elogiata soprattutto sui social. Ma quanto sarà costato il suo abito?

Marca e prezzo della tutina total black

L’ex gieffina, per l’occasione, ha scelto una tutina di una recente collezione primavera/estate di Yves Saint Laurent. Il prezzo del vestito non è passato inosservato ma va detto anche che non è quello più alto visto negli studi di Mediaset: 1.200 euro. Sicuramente la cifra è alta e non alla portata di tutti.

Non solo Giulia Salemi, ma anche il suo compagno Pierpaolo Pretelli farà parte di questa edizione del GFVip conducendo il GFVipParty assieme a Soleil Sorgé.