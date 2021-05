GFVip, Guenda Goria ha un nuovo fidanzato: ecco chi

Guenda Goria l’abbiamo conosciuta durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, quando partecipò assieme a sua madre, Maria Teresa Ruta. La ragazza non fu subito accolta calorosamente dal pubblico ma successivamente divenne molto amata. Archiviata la sua storia con Telemaco, la 32enne è pronta di nuovo per l’amore.

NUOVO AMORE PER GUENDA – La figlia di Maria Teresa Ruta, come racconta Chi, avrebbe conosciuto a Sharm el-Sheikh, circa un mese fa, un tale di nome Mirko Gancitano. La conoscenza si è fatta interessante data la passione in comune dei due. Il 32enne, infatti, si trovava a Sharm per fare da assistente all’attore Alex Belli.

LA STORIA CON TELEMACO – Durante la permanenza in casa, Guenda Goria non parlò della sua storia d’amore con Telemaco; infatti, il pubblico credeva fosse single. La 32enne non ne parlò poiché una relazione sbocciata da poco e con delle basi non proprio solide.

Telemaco, infatti, veniva da una dura separazione ed era ben più grande di lei. Anche la mamma, Maria Teresa Ruta, non accettò del tutto questa storia d’amore. Finito il programma, i due si sono rivisti ma hanno avuto diversi alti e bassi.

Entrambi spesso ospiti nei salottini della tv, Guenda e Telemaco non sono mai riusciti a chiarirsi del tutto e pare che i due abbiano preso strade diverse. Adesso vicino a Guenda c’è Mirko, chissà forse è quello giusto.