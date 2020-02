GFVip, il fratello di Teresanna Pugliese: “Sta mentendo per diventare famosa”

La settimana scorsa ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Teresanna Pugliese, ex protagonista di Uomini e Donne, oggi influencer. La ragazza ha subito conquistato il cuore dei telespettatori con il drammatico racconto del suo passato e della famiglia; tuttavia, qualcosa non torna.

TERESANNA RIVELA DETTAGLI SULLA FAMIGLIA E COMMUOVE ADRIANA VOLPE – L’ex Uomini e Donne ha deciso di aprirsi con Adriana Volpe, donna molto empatica all’interno della casa.

“Mia madre si innamorò della persona sbagliata, ebbero quattro figli e questo l’ha condizionata per tutta la vita. Mio padre non era lucido, per tutta una serie di cose, le ha fatto del male e avrebbe potuto farlo anche a noi” ha raccontato commossa Teresanna. “Io avevo quattro anni, mio fratello ne aveva sette e mezzo, i gemelli avevano sei mesi. Lei scappò dopo tanti tentativi di fuga, e la sua famiglia non l’ha mai aiutata. I primi anni furono terribili, la nostra prima casa fu quella di mio nonno a sei anni. Antonella, una sua amica d’infanzia, mi ha aiutato molto. Mia madre ha fatto molti lavori, badante, cantante di piano bar. Era un’artista, è stata anche attrice di Fellini. Poi c’era mio fratello Pasquale che ci faceva un po’ da padre, ma anche lui era piccolo” ha continuato l’influencer. Queste parole hanno commosso gli inquilini della casa, soprattutto Adriana Volpe, in quel momento interlocutrice.

IL FRATELLO DI TERESANNA LA SMASCHERA: È TUTTO FALSO – In queste ore il fratello di Teresanna, Mario Pugliese, ha condiviso su Instagram la sua versione dei fatti e ha spiegato che la sorella sta mentendo solo per notorietà!

“Mio padre è una brava persona. È inutile che scarichi su di lui le colpe per avere successo!” ha tuonato sul social il maggiore dei fratelli. Alfonso Signorini affronterà questa tematica? Vedremo presto Mario Pugliese in studio per un faccia a faccia con la sorella?