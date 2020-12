GFVip, il rifiuto di Tommaso Zorzi fa piangere Stefania Orlando

Chiusi da più di 100 giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i vipponi iniziano a soffrire la lontananza dalla realtà e i malumori sono sempre più frequenti. In questi giorni, la produzione ha assegnato diversi compiti e giochi agli inquilini, anche per far trascorrere loro delle vacanze natalizie sere. Tuttavia, tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando c’è stato un piccolo diverbio che ha scatenato la sensibilità della bionda conduttrice.

IL RIFIUTO DI TOMMASO ZORZI FA PIANGERE STEFANIA ORLANDO – Gli autori del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, hanno chiesto agli inquilini di posare per il calendario 2021 vestiti nei modi più stravaganti. Stefania Orlando ha subito chiesto a Tommaso Zorzi, suo grande amico, di posare insieme per il mese scelto. La risposta dell’influencer milanese, però, ha sconvolto tutti.

Tommaso Zorzi ha rifiutato la proposta di Stefania Orlando, reputando gli abiti da lei indossati troppo indegni. Questo suo rifiuto ha portato alle lacrime della conduttrice e suscitato l’ira del web, soprattutto Twitter.

SUBITO TORNA IL SERENO – Nonostante il clamoroso rifiuto di Tommaso Zorzi, tra la coppia di amici è subito tornato il sereno. Il loro piccolo screzio alla fine si è trasformato in un divertente scherzo. Dopo solo qualche istante, infatti, l’influencer milanese ha ottenuto il cambio abito e ha accettato di fare degli scatti insieme a Stefania Orlando.

La bionda conduttrice non è l’unica a subire il fascino di Tommaso Zorzi poiché anche Andrea Zelletta ha dichiarato di essere “innamorato intellettualmente” dell’influencer milanese. In effetti, molti inquilini della casa reputano Zorzi un concorrente molto forte, capace di creare tante dinamiche, divertirsi, raccontare di sé e non lasciare nulla al caso; insomma, una vera macchina da reality show.