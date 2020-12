Grande Fratello Vip 5: Stefano Bettarini in causa con la produzione

I rapporti tra Stefano Bettarini e la produzione del Grande Fratello Vip continuano a non essere dei migliori. Tramite alcuni commenti sui social, i fan sono venuti a conoscenza del fatto che il noto ex calciatore gli avrebbe fatto causa.

Pochi giorni fa Stefano Bettarini aveva mostrato il suo disappunto per quanto riguarda la trasmissione. Crede infatti che non vengano adottate le giuste strategie per combattere l’omofobia.

Sotto un post pubblicato da Isa e Chia, alcuni utenti hanno commentato mostrando il loro disappunto per quanto riguarda la scelta di non prendere alcun provvedimento disciplinare nei confronti di Samantha De Grenet dopo essersi rivolta con espressioni particolarmente forti a Stefania Orlando.

Stefano Bettarini è intervenuto nel dibattito sostenendo: ”Io sono già in causa, come vedete non sono stato e non verrò più chiamato nei loro programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”.

Con una Instagram Stories, inoltre, Bettarini ha mostrato che gli ascolti dell’ultima puntata del Gf Vip andata in onda in settimana, sono calati. Molti avrebbero infatti preferito vedere La Bella e la bestia.