GFVip, la sorella di Stefano De Martino pronta ad entrare in casa?

Il GFVip di quest’anno sarà l’edizione più lunga di sempre poiché si concluderà a marzo 2022, pertanto ci sarà l’ingresso di nuovi concorrenti. Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, sembrerebbe essere una delle prossime concorrenti. Conosciamola meglio!

Un cognome importante

Adelaide è la sorella minore del noto ballerino e presentatore Stefano De Martino. La ragazza non è un volto della televisione come suo fratello, ma sui social sa il fatto suo. Con oltre 117mila follower, è molto amata e supportata. In particolare, dal suo profilo Instagram si evince che alla De Martino piace molto la moda e gli accessori griffati.

Quest’ultima ha 27 anni, vive a Napoli e ha tutte le carte in regola per diventare una vera influencer. Dalle foto pubblicate sembrerebbe essere molto appassionata degli ultimi trend in voga ma preferisce i make-up acqua e sapone. Nonostante sia abbastanza lontana dal mondo della tv, è inevitabile per lei finirci considerando che i telespettatori amano suo fratello Stefano De Martino. Come se non bastasse, la sua ex cognata è proprio Belen Rodriguez.

Ma non è tutto, Stefano ha avuto altre storie importanti come quella con Emma Marrone. Inoltre, Adelaide è fidanzata con Emanuele Vicorito, celebre attore napoletano che ha recitato in Gomorra – La serie e in tanti altri show. Ma torniamo al Grande Fratello Vip, la ragazza sta per entrare?

Pronta per il GFVip?

Adelaide De Martino potrebbe presto entrare nella casa più spiata d’Italia a causa del prolungamento del reality show fino a marzo 2022. La ragazza sembrerebbe la perfetta candidata: influencer emergente e con un carattere sicuramente forte. Potrebbe sicuramente dare del filo da torcere ai suoi colleghi e chissà, creare anche qualche dinamica proprio con Soleil Sorgé.