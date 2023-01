GFVip, lite tra Luca Onestini e Soleil Sorgé: lei cita Cristina Porta

Soleil Sorgé e Luca Onestini hanno avuto diverso tempo fa una breve storia d’amore, finita molto male e della quale si parla ancora. Nonostante siano passati anni, l’influencer italo-americana e l’ex tronista si ritrovano spesso negli stessi reality e questi diventano teatro di innumerevoli scontri. Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata andata in onda.

Ancora battibecchi tra Soleil e Luca: “Bugiardo”

La Sorgé, in qualità di opinionista, non si è lasciata sfuggire l’occasione di criticare il percorso di Onestini, sapendo di avere dalla sua parte il ruolo che ricopre in studio. Tuttavia, l’ex tronista ha deciso di far valere la sua parola e ha tuonato dalla casa: “Lei ha fatto una marea di interventi, anche sua madre ha fatto un’intervista dicendo che a lei di me non fregava niente. Sei venuta qua tu per me o io per te?”.

Soleil ha più volte tentennato ma si è fatta trovare sempre con la risposta pronta: “Dicevamo Luca… Intanto le mie parole non penso ti siano state indifferenti. Partiamo così… Veramente, hai stufato. Ti ho dato l’ennesimo modo per emergere. Sono qui al posto di Sonia, sono capitata nell’ennesimo reality in cui ci sei tu. Ti ho lasciato al Grande Fratello e ti ritrovo qua. Tornando a noi, è inutile che fai questi saltimbanchi. Hai stancato con questi giochini. Fortunatamente in Casa se ne stanno accorgendo. Sei un manipolatore“.

Sulla scia dei ricordi

A quel punto, Alfonso Signorini ha chiesto come mai tra i due ci fosse questo astio. Luca Onestini ha ripercorso le sue tappe: “Era il 2017, io purtroppo stavo con lei. Dopo due settimane, io entro nella Casa e questa mi tradisce con un altro. Sono i fatti non possiamo cambiare la storia. Lei chiude, io accetto la cosa. Io non l’ho mai nominata da nessuna parte”. La Sorgé ha risposto tuonando: “Sei un bugiardo pericoloso”.

Luca a quel punto le ha chiesto di “dire qualcosa di sensato”. La Sorgé allora ha iniziato ad attaccare: “La prima che ha tradito non sono stata io. Compravi i follower, anche tuo fratello”. “Facciamole un applauso. Alfonso se vuoi possiamo andare avanti 5 giorni. Come andiamo? Io sono rilassato” ha risposto Luca sorridendo. Nulla da fare, Soleil ha continuato: “Stai facendo una pessima figura. Sei un bugiardo. Io ti ho lasciato e poi mi sono messa con un’altra persona”.

Per concludere la lite, infine, la Sorgé ha tirato fuori l’ex di Luca, Cristina Porta, con la quale ci sono stati diversi problemi. “Saluti da Cristina, questa è una storia che a lui non conviene tirare fuori” ha concluso Soleil.