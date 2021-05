GFVip, Martina Nasoni si sfoga su Instagram: “Come Giulia De Lellis? Devo essere me stessa”

Martina Nasoni l’abbiamo conosciuta meglio al Grande Fratello Vip, tuttavia, la ragazza è famosa per aver ispirato il cantante Irama nella canzone La ragazza con il cuore di latta. I due si sono conosciuti a Gallipoli durante una festa e il cantautore ha deciso di scrivere un pezzo che raccontasse la sua storia. In queste ore, però, Martina si è sfogata su Instagram.

LO SFOGO DELLA RAGAZZA – Martina ha 23 anni e tanti sogni nel cassetto. L’ex gieffina si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo ma la sua vera passione è il canto. Infatti, spesso condivide video mentre canta per coinvolgere i suoi follower. Tuttavia, qualcuno di loro vorrebbe che si omologasse a tutte le influencer sui social.

Alcuni le hanno espressamente chiesto di fare come Giulia De Lellis poiché vista solo come influencer ed ex gieffina. La ragazza si è sfogata dicendo: “Un minuto di silenzio e un’ora di vergogna per tutte le persone che mi stanno scrivendo: ‘Tanto nella vita non farai mai la cantante, dovresti essere il più possibile come Giulia De Lellis’. Io non devo assomigliare a nessuno se non a me stessa”.

IL CONSIGLIO DI MARTINA – La Nasoni ha dato un consiglio a tutti i follower ovvero quello di essere sempre fedeli alla propria persona e inseguire i propri sogni. “Altrimenti sarete sempre e per sempre una brutta copia” ha aggiunto la ragazza, la quale ha specificato che non ha nulla contro la De Lellis.

“Mi piace cantare e mi piace condividerlo con voi. La cattiveria, la sfacciataggine e la stupidità di certe persone mi manda davvero in bestia” ha concluso Martina, la quale si è sottoposta al vaccino anti-Covid per la sua patologia al cuore.