GFVip, Oriana e Antonella commentano la bellezza di Micol: spuntano sui social alcune foto di anni prima

Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi non sono per nulla clementi con Micol, ma come si dice, il web non perdona mai i bulli

Oriana Marzoli sa come si giocano i reality, infatti, non appena è entrata nella casa del GFVip ha sin da subito avuto l’approvazione del pubblico per essere stata attaccata da Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà. Tuttavia, in queste ultime ore, la 30enne ha cambiato totalmente strategia coalizzandosi proprio con quella che inizialmente l’ha trattata male. Vediamo cosa è accaduto.

Oriana e Antonella contro Micol

La Marzoli ha deciso di coalizzarsi con Antonella Fiordelisi proprio contro Micol Incorvaia. Le due non sono affatto clementi con la sorella della nota Clizia, anzi, utilizzano contro di lei parole non proprio carine. La Fiordelisi non tollera Micol poiché ex fidanzata di Edoardo Donnamaria e non si è risparmiata con le critiche estetiche nei suoi confronti.

Oriana ha deciso di prestarsi a questo gioco con Antonella e insieme formano una vera coppia esplosiva, pronta a tirare fuori gli artigli contro Micol, la quale ha anche ribadito più volte di non voler tornare assieme a Edoardo.

Le due in sostanza si sentono più belle e attraenti di lei ma si sa, i social sanno essere molto più duri di loro. Infatti, nel corso delle ultime ore stanno facendo il giro sui social le foto di anni prima di Oriana e Antonella.

Queste foto dimostrano che prima delle chirurgia estetica erano due ragazze normalissime e decisamente molto diverse ad ora. Due ragazze opinabili dal punto di vista estetico e non di certo come si mostrano adesso. Insomma, i social non perdonano e chissà se durante la diretta Alfonso Signorini parlerà di questa situazione.