GFVip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sempre più vicini: “Mi sento pronta”

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese hanno definitivamente chiuso, anzi, da quando i due hanno concluso ogni tipo di rapporti Daniele Dal Moro ha cominciato a riavvicinarsi alla venezuelana. I due, infatti, sembrerebbero essere sempre più vicini e la donna sarebbe anche interessata ad approfondire questa conoscenza.

Confidenze per Oriana

I telespettatori si sono accorti di questa vicinanza avvenuta a piccoli passi e proprio l’influencer ha ammesso di essere interessata al gieffino. Durante alcune confidenze con Nicole Murgia, la Marzoli ha rivelato di essere anche pronta per lasciarsi andare totalmente con lui.

“Sai cosa c’è? Io li stavo conoscendo e non è che volevo scegliere Antonino subito. Io stavo conoscendo tutti e due e non mi andava di scegliere immediatamente. Anche perché venivo da una storia chiusa da poco tempo. Però Daniele ha subito chiuso perché non voleva che io conoscessi due ragazzi. Quindi io ho provato a frequentare Antonino, ma non è che l’ho scelto perché mi piaceva in maniera esagerata o ero innamorata. A me interessavano tutti e due e volevo capire.

Non so se si vedeva in tv, ma anche quando io stavo bene con Antonino comunque cercavo Daniele per parlare. Lui però non voleva e si chiudeva. Non voleva mai e io ci provavo di continuo. Adesso però parliamo, mi abbraccia, gioca, mi sporca. Se lui dovesse avvicinarsi di più io mi lascerei andare. Lui mi è sempre piaciuto dall’inizio e sempre l’ho detto. Ora lui vediamo cosa farà“ ha rivelato la gieffina venezuelana.

Stando a queste parole, dunque, Oriana ha ammesso che Antonino non è mai stato la sua prima scelta, più una conseguenza alle azioni di Daniele. Come la prenderà in puntata l’hair stylist?