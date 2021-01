GFVip, Paolo Brosio parla della sua storia con la giovane Maria Laura e lancia una frecciatina ad Andrea Zelletta

Paolo Brosio è tornato a parlare della sua relazione con la giovanissima Maria Laura De Vitis (42 anni più piccola di lui) in una lunga intervista rilasciata a Novella 2000. Nella stessa intervista, il giornalista ed ex gieffino della casa del Grande Fratello Vip ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

PAOLO BROSIO SU MARIA LAURA DE VITIS – La storia dell’ex gieffino della giovane Maria Laura ha suscitato parecchio clamore soprattutto per l’enorme differenza di età tra i due. In molti, infatti, hanno pensato che questa storia d’amore fosse stata architettata proprio da entrambi per avere notorietà e rilasciare interviste. Tuttavia, Paolo Brosio si difende e spiega di aver avuto un colpo di fulmine con la De Vitis.

“Sinceramente di quello che dice la gente poco interessa. Tra me e Maria Laura c’è un bellissimo rapporto di complicità che nessuno conosce realmente. Quelli che criticano non hanno nessun motivo per farlo. Non vivono con noi e parlano a vanvera perché secondo me soffrono di gelosia“ ha tuonato Brosio.

Paolo ha raccontato che i due si sono conosciuti durante l’evento delle Olimpiadi del Cuore a Forte Dei Marmi, dove Maria Laura lavorava nella produzione: “Ci siamo guardati e sorrisi: è stato un colpo di fulmine. Alla fine siamo rimasti a scambiare due chiacchiere”. Successivamente, Brosio ne ha approfittato per chiederle di indossare i vestiti messi all’asta per la beneficenza in qualità di modella. In quel momento, il giornalista ha notato il buon cuore della ragazza, la quale ha accettato gratuitamente di fare questo lavoro.

PAOLO BROSIO PARLA DEL GRANDE FRATELLO VIP – Durante l’intervista, Paolo Brosio ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. “C’è una grande ipocrisia. In televisione si vede di tutto e nessuno dice nulla. Al Gf Vip passano baci tra donne, effusioni tra uomini… Certo non sono contro, ci mancherebbe pure. Però mi sto rendendo conto, mio malgrado, che un eterosessuale che bacia, per amicizia o affetto, un omosessuale viene osannato come paladino della libertà sessuale, mentre un uomo maturo come me che vuole bene in maniera profonda ad una donna più giovane viene definito scandaloso. Ma stiamo scherzando? Credo che l’uguaglianza valga per tutti” ha spiegato Brosio.

LA FRECCIATINA AD ANDREA ZELLETTA – Non sono mancate poi le polemiche nei confronti di Andrea Zelletta: “Sono stato nominato subito dopo il mio ingresso. Mi hanno accusato di aver spifferato l’arrivo di Stefano Bettarini. Assolutamente falso, perché fu Andrea Zelletta a farlo. Vi spiego come è andata secondo me: quando Zelletta si era allontanato momentaneamente dalla Casa per problemi personali era stato messo in hotel, in una stanza accanto a quella della produzione. Avrà origliato qualche conversazione e appena è tornato ha detto tutto“.