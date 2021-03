GFVip, Pierpaolo Pretelli si racconta: la storia con Giulia Salemi e le dichiarazioni su Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Pretelli si è classificato secondo al Grande Fratello Vip di quest’anno, condotto da Alfonso Signorini. L’ex velino di Striscia la Notizia è stato molto amato dal pubblico, forse per la sua bontà d’animo e la simpatia o forse per aver intrapreso dapprima un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e successivamente una relazione con Giulia Salemi. Storia d’amore che dura ancora adesso. Il ragazzo ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuida Tv e ha fatto parecchie dichiarazioni, andiamo per gradi.

SU ALFONSO SIGNORINI – Qualche tempo fa, il conduttore del reality show dichiarò di aver desiderato vedere Pierpaolo Pretelli vincitore del programma. Queste affermazioni hanno sorpreso moltissimo Pierpaolo, il quale ha ringraziato Signorini. “È stata un’esperienza lunga e intensa. Doveva durare 84 giorni e invece sono restato nella casa 170 giorni. Il tempo che ho vissuto all’interno della casa lo definisco come un viaggio alla scoperta di me stesso. Mi sono lasciato andare alle emozioni e ad oggi sono contento del percorso che ho fatto. […] Sono rimasto molto contento. Adoro Alfonso perché è una persona di rara sensibilità. Il fatto che abbia tifato per me mi rende orgoglioso ed è come una vittoria” ha spiegato Pierpaolo Pretelli.

COME PROCEDE LA STORIA CON GIULIA SALEMI – La relazione nata da qualche mese con Giulia Salemi procede a gonfie vele. I due ragazzi sono molto innamorati e secondo Pierpaolo, Giulia potrebbe essere quella giusta. “La relazione sta procedendo a gonfie vele. Siamo molto simili e affini. Sia io che Giulia siamo convinti di aver trovato l’anima gemella. Abbiamo entrambi bisogno di amare e in questo momento non ci risparmiamo. Ci sentiamo tremila volte al giorno, ci facciamo videochiamate. Grazie al prolungamento del programma, ho trovato l’amore” ha dichiarato Pretelli.

“Nel caso in cui la distanza dovesse diventare un problema troverei una soluzione. Chiederei a Giulia di trasferirsi a Roma anche perché la mia priorità è mio figlio. So che a lei farebbe piacere” ha continuato l’ex velino di Striscia la Notizia.

SU TOMMASO ZORZI – Le cose con il vincitore del Grande Fratello non procedono molto bene, anche se a Pierpaolo Pretelli piacerebbe avere almeno un rapporto civile e normale. “Il nostro non è stato un taglia e cuci. C’è stato un momento in cui Tommaso ha esagerato con i suoi modi di fare, ironici e pungenti, e io ho avuto una discussione con lui quando ho preso le parti di Giulia. Nella casa avevamo anche avuto modo di chiarire. Lui è quello che ha creato più dinamiche di tutti facendo taglia e cuci. Spero un giorno di instaurare un rapporto più sereno con lui. Ho sempre nutrito stima nei suoi confronti. Mi auguro anche che possa trovare un punto di incontro con Giulia” ha spiegato il ragazzo.

PIERPAOLO RISPONDE AD ESLISABETTA GREGORACI – Di recente Pierpaolo era tornato a parlare del fatto che Elisabetta avesse qualcuno fuori dalla casa che la aspettasse. Lei aveva risposto dicendo di farsi la sua vita. “Io ho risposto facendo riferimento al mio percorso all’interno della casa e a quello che ho vissuto. Ci sono dei video in cui lei mi dice che aveva una persona che l’aspettava fuori dalla casa e che era innamorata. Non ho detto nulla di nuovo né di diverso da quello che è stato detto da lei. Non rinnego nulla e rifarei tutto quello che ho fatto. Sono dell’idea che ogni cosa accade perché deve accadere. Auguro a Elisabetta se non ce l’ha di trovare una persona che la ami allo stesso modo in cui io amo Giulia” ha ribadito Pierpaolo Pretelli, facendo chiaramente intendere di aver definitivamente voltato pagina.