GFVip, puntata dedicata a Dayane Mello: il web si divide

Ieri sera è andata in onda la diretta del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Come previsto dai telespettatori, la puntata si è aperta con il blocco dedicato alla tragica scomparsa del fratello di Dayane Mello, Lucas di 26 anni. La diretta è stata ricca di emozioni, soprattutto per la gieffina, tuttavia, non tutti gli utenti social hanno apprezzato la spettacolarizzazione della morte di Lucas.

LA TRAGICA SCOMPARSA DI LUCAS MELLO – Lucas Mello, fratello minore di Dayane di 26 anni, è tragicamente scomparso in questi giorni a causa di un brutto incidente stradale avvenuto in brasile. La produzione del GFVip ha messo subito al corrente Dayane, la quale ha riferito di averlo sognato la notte prima dell’incidente. Tuttavia, Alfonso Signorini le ha spiegato che sarebbe stato impossibile per lei tornare nel suo Paese, causa variante brasiliana del Covid-19 e tornata a Milano sarebbe rimasta sola con sua figlia piccola.

Infatti, Dayane ha deciso di rimanere nella casa per avere il supporto dei gieffini, i quali sono stati molto attenti in questi giorni e non l’hanno mai lasciata sola. Tuttavia, la puntata di ieri ha suscitato un po’ di polemiche e gli autori sono stati accusati di aver spettacolarizzato la morte di Lucas e il dolore di Dayane.

IL WEB DIVISO PER LA PUNTATA DI IERI SERA – Come dicevamo prima, il web si è diviso poiché in molti hanno accusato la produzione di aver spettacolarizzato la morte di Lucas Mello e il dolore di Dayane, mandando anche in onda il confessionale con Rosalinda subito dopo l’aver saputo della scioccante notizia. Inoltre, nella diretta di ieri, l’ex suocera di Dayane è stata invitata per rassicurarla.

La madre di Stefano Sala, suo ex compagno e padre della figlia, è andata a Roma per tendere una mano a Dayane. Purtroppo, però, alcune dichiarazioni hanno diviso il web. “Mi hai fatta arrivare qua, siamo partiti male ma dopo sei andata benissimo amore” ha esordito Simona, la ex suocera, suscitando un po’ di polemiche per questa frase. Come se non bastasse, la donna si è rivolta con epiteti particolari come “stupida”, forse per gioco e per farla sorridere. Nonostante la polemica, la donna ha avuto anche delle bellissime parole per Dayane: “Siamo tutti con te, non sei sola. Io ti guardo. Qualsiasi scelta tu fai noi siamo con te”. Cosa ne pensate della scelta degli autori?