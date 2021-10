GFVip, Raffaella Fico sorprende un uomo della casa praticare autoerotismo in bagno

In queste ore, a far parlare di sé Raffaella Fico, rinchiusa nella casa del GFVip. La modella ha infatti raccontato un episodio molto particolare ai suoi compagni e che ha sollevato non poche polemiche sul web. Vediamo cosa è successo.

LA FICO BECCA UN UOMO IN BAGNO PRATICARE AUTOEROTISMO – La modella, ex compagna di Mario Balotelli, ha raccontato ad alcuni inquilini della casa di aver sorpreso di prima mattina un uomo in bagno mentre praticava autoerotismo. Nessuno scoop, semplicemente cose naturali, se non fosse che raccontandolo lo ha fatto diventare un caso nazionale.

Tempo fa la produzione del GFVip aveva comunicato agli inquilini di aver adibito una stanza apposta per gli uomini, discriminando di fatto le donne, come se loro non praticassero autoerotismo. Tuttavia, qualcuno ha deciso di fare “alla vecchia maniera” e sistemarsi in bagno. Nulla di sbagliato, considerando che quello dovrebbe essere un momento anche di relax.

Torniamo a Raffaella, la quale ha rivelato il nome dell’inquilino: Nicola Pisu. In realtà, stando a quanto raccontano coloro che seguono spesso la diretta, Raffaella non avrebbe rivelato il nome ad alta voce per mantenere la privacy. Tuttavia, sarebbe stata Manila Nazzaro a svelare l’identità dell’inquilino.

“Poi Manila ha detto che era Nicola. Alex Belli ha risposto che sono cose naturali e che bisognerebbe farle la mattina presto, così da non essere disturbati. Adesso si spiega perché lui è tra i primi ad alzarsi e a correre in bagno ogni mattina” si legge. Qualcuno però non ha apprezzato il gesto delle due donne, le quali avrebbero potuto semplicemente tenere questo piccolo segreto senza rivelarlo a tutti.