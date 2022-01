GFVip, Rosalinda Cannavò replica alle accuse di Massimiliano Morra

Rosalinda Cannavò, durante l’ultima puntata di Casa Chi, ha risposto alle accuse di Massimiliano Morra. I due hanno sempre avuto un rapporto altalenante e subito dopo la fine del GFVip, non si sono più sentiti. Ripercorriamo le parole di Morra e aggiungiamo la risposta secca e diretta dell’attrice.

Le accuse di Massimiliano Morra

In un’intervista per il settimanale DiPiù, l’attore ha fatto pesanti accuse sull’ex collega, dopo un lungo periodo di silenzio. L’uomo ha annunciato le proprie nozze con Dalila, storica fidanzata ma ha avuto anche due parole per Rosalinda. Nel reality condotto da Alfonso Signorini, i due hanno ammesso di non aver avuto nessuna storia d’amore e che si è trattato tutto di finti gossip.

Dopo aver rivelato la verità, i due hanno cercato di convivere pacificamente nella casa ma sembrava ormai essersi rotto qualcosa. Ad oggi, infatti, Massimiliano e Rosalinda non hanno più alcun tipo di rapporto e l’attore ha dichiarato: “Lei nella Casa ha detto falsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava ai tempi in cui lavoravamo insieme. Non solo, ha anche detto che sarei omosessuale: io non ho nulla contro gli omosessuali, ma non lo sono. Non si è comportata bene e per questo, quando sono uscito dalla Casa, ho scelto di cancellarla dalla mia vita“.

Non solo, poi ha continuato: “Rosalinda fa progetti seri con Andrea Zenga? Non mi interessa. Solo ripensare a lei mi toglie serenità, eviterei pure di nominarla“. Insomma, l’uomo sembrerebbe portare ancora molto rancore nei confronti dell’attrice.

La risposta di Rosalinda Cannavò

Durante l’ultima puntata di Casa Chi che conduce assieme ai giornalisti e Gabriele Parpiglia, proprio quest’ultimo ha fatto notare che l’attore ha parlato poco del suo matrimonio, concentrandosi su questioni ormai passate. A questo punto, l’attrice ha commentato: “Massimiliano chi? Cosa dire, il problema è che io l’avevo cancellato da mo! Comunque auguri e figli maschi”.