GFVip, Serena Enardu nuovo flirt con Jorge Lorenzo? Arriva la smentita

Serena Enardu è tornata nel mirino del gossip poiché le è stato attribuito un flirt con un noto sportivo. Gli indizi circolati sul web erano inequivocabili ma la ex fidanzata di Pago ha deciso di smentire subito la notizia, criticando anche un noto blog di gossip. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

NUOVO AMORE PER ENARDU? – L’ex gieffina è stata la protagonista del gossip in questi giorni per un ipotetico flirt con Jorge Lorenzo, noto motociclista della MotoGP. Ma com’è nato questa notizia? Deianira Marzano ha pubblicato diverse segnalazioni in merito, in cui pare che i due si trovassero nello stesso hotel. Entrambi, infatti, hanno pubblicato diverse stories molto simili tra loro e questo ha suscitato la curiosità dei follower.

“Ha puntato più in alto stavolta. Finalmente avrà l’appartamento tanto sognato a Milano e non si annoierà ad andare a vedere le gare di MotoGP, mentre i concerto prima erano noiosi” ha scritto un utente a Deianira. Tuttavia, le cose non starebbero davvero così poiché l’ex gieffina ha subito smentito la notizia.

LA SMENTITA DELLA ENARDU E LA FRECCIATINA AD UN NOTO BLOG – Serena Enardu, rientrata dalla vacanza, ha subito smentito la notizia del flirt con Jorge Lorenzo. La donna ha ammesso di conoscerlo e di averlo frequentato in amicizia durante il suo soggiorno, ma nulla più. Infatti, ha poi bacchettato il blog di Isa&Chia per aver lanciato la notizia senza prima chiedere a lei.

“Smentisco completamente questa caz****a. Mi stupisce un po’ il profilo di Isa&Chia perché Chiara ha il mio numero di telefono e mi pare strano che abbia messo questa informazione senza informarsi. La prossima volta mi chiami e te lo dico, non mi sono mai nascosta e non avrei problemi a dirlo” ha commentato la Enardu.