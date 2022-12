GFVip, Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi: quali sono i motivi di questo astio?

Nel corso dell’ultima diretta abbiamo potuto notare un certo astio tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Non è la prima volta che le due si lanciano frecciatine in diretta e in molti hanno notato dei like tattici della moglie di Paolo Bonolis contro l’influencer italo-persiana. Come mai tutto questo livore? Gli utenti social hanno provato a dare una risposta.

L’ultima frecciata della Bruganelli: “Punterei solo sul fisico per Giulia”

Nel corso dell’ultima diretta, tra un sorriso e un altro, le due se ne sono dette di tutti i colori. Soprattutto Sonia, la quale ci è andata giù pesante: “E comunque posso dire, secondo me abbiamo visto che è bellissima così, punterei solo sul fisico per Giulia”. Insomma, una frase che dicerto non è passata inosservata agli occhi del web.

Come se non bastasse, pare che la moglie di Bonolis metta un like qua e là a commenti contro l’influencer. E anche questo non passa inosservato. In tanti allora si sono chiesti i motivi di tale livore nei confronti della giovane Giulia, la quale in puntata appare sempre molto educata e seria.

I motivi dietro l’astio

Gli utenti sui social hanno accusato la Bruganelli di essere “brutta, cattiva e gelosa” di Giulia. Per molti, la moglie di Paolo Bonolis soffrirebbe la competizione con le altre donne, soprattutto quelle più giovani di lei e con fisici statuari come quello di Giulia Salemi.

Anche l’anno scorso, l’opinionista si scontrava spesso con Adriana Volpe, molto bella e di successo, anche se in quel caso probabilmente l’astio derivava da incompatibilità caratteriali. Saranno vere queste voci che girano sui social?