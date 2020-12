GFVip, Sonia Lorenzini nel nuovo cast

Il Grande Fratello Vip si prepara per chiudere i battenti a metà febbraio, tra lo stupore e la paura dei concorrenti. In questi giorni stanno circolando sul web alcuni nomi di ipotetici nuovi concorrenti, questo per dare l’opportunità ai “vecchi” di abbandonare il programma e durare comunque fino a febbraio.

LA REAZIONE DEI CONCORRENTI – La settimana scorsa, Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del programma di altri due mesi. Non tutti, però, hanno preso bene questa notizia e alcuni gieffini hanno iniziato a dare di matto. Elisabetta Gregoraci è scoppiata in un profondo pianto per la mancanza del figlio Nathan Falco; Tommaso Zorzi, con la sua solita ironia pungente, ha dichiarato: “Manco avessi rapinato una banca, che devo farmi i domiciliari. Come faccio? Ho la casa, il cane, è troppo”.

Anche Francesco Oppini è rimasto incredulo poiché il figlio di Alba Parietti non ha proseguito con il lavoro della mamma ma ha una sua attività. Tuttavia, altri come Maria Teresa Ruta, Rosalinda e soprattutto Andrea Zelletta hanno reagito molto bene al prolungamento e sono pronti per restare fino a febbraio.

NUOVI CONCORRENTI – In questi giorni, sul web stanno circolando diversi nomi di nuovi concorrenti che potrebbero entrare nella casa del Grande Fratello. Ad oggi, i nuovi gieffini sono: Alex Di Giorgio, Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti, Filippo Nardi, Ginevra Lamborghini, Mario Ermito.

L’ultima concorrente ad aggiungersi alla lista di nuovi candidati è l’ex tronista Sonia Lorenzini. A rivelare questo nome, il direttore Riccardo Signoretti, il quale aveva anticipato in passato anche il nome di Filippo Nardi. Alcuni di questi nomi dovranno ancora essere confermati, tuttavia, sembrerebbero essere molto vicini alla famosa porta rossa. Per vedere il post, cliccate qui.