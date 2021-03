GFVip, Tommaso Zorzi confessa: “Mi sento a disagio. Ho una sensazione strana”

Tommaso Zorzi, influencer milanese, è reduce dalla sua esperienza di ben cinque mesi al Grande Fratello Vip. Il 25enne, vincitore di questa edizione, è tornato presto sui social dove è spesso protagonista e ha fatto delle dichiarazioni inaspettate sul suo percorso all’interno della casa e fuori.

ZORZI A DISAGIO DOPO L’USCITA DALLA CASA – Come previsto, i gieffini stanno avendo alcuni problemi dopo aver passato quasi sei mesi all’interno del reality e poi catapultati nella vita reale di tutti i giorni. Lo sa bene Tommaso Zorzi, il quale ha ammesso di essere molto agitato e a disagio in questi giorni. “Ragazzi devo dirvi che da quando sono uscito ho una sensazione stranissima” ha svelato l’influencer su Instagram.

Il ragazzo non ha ancora realizzato l’idea di essere uscito da questa bolla ovattata e di essere il vincitore. L’ex gieffino, però, ha deciso di non nascondersi e di raccontare il suo malessere ai follower, aumentati drasticamente durante la permanenza in casa. Tommaso ha esordito facendo le congratulazioni all’amico Fedez per il secondo posto a Sanremo e ai Maneskin per aver vinto il Festival.

“Raga buongiorno, volevo congratularmi con Fedez e complimenti ai Maneskin” ha inziato Zorzi nelle sue stories. Successivamente, ha spiegato la differenza tra il gioco e la vita reale: “Ho come quella sensazione di dovermi interfacciare con qualcosa di molto più grande e ingestibile di me, ovvero la vita. Finché sei lì dentro non ti può succedere niente, le tue preoccupazioni sono ridotte”.

“Quando adesso hai a che fare con la vita hai questo senso di smarrimento. Aiuto è tutto troppo. E’ quasi più strano essere fuori che essere dentro. Oggi ho proprio l’ansia, credo che sia normale dopo un’esperienza così. Vabbè passerà” ha continuato il ragazzo. Infine, per sdrammatizzare ha chiesto un consiglio ai fan circa un tatuaggio da fare per commemorare l’esperienza al GFVip: “Voglio fare un tatuaggio per il GF Vip. Idee? Creativi eh”.